Simona Ventura, dal fango dell'Isola all'amore: così sono rinata accanto a Giovanni Terzi

“Mo ci ripigliamm tutt chell ch'è o nuost”: Simona Ventura on fire a “La Repubblica delle Donne”: “Ci vuole coraggio a sposarsi. Entro il 2020 ci sarà il matrimonio con Giovanni Terzi. La lotta nel fango all’Isola dei Famosi? Il punto più basso della mia carriera, furono feroci con me. Che voto mi do? Sette, punto al dieci perché voglio riprendermi tutto quello che è mio”. Poi arriva l’innamoratissimo Giovanni Terzi: “Al suo fianco divento forte”.

A “La Repubblica delle Donne”, Simona Ventura è in forma strepitosa, sorridente, smaltata e scosciatissima in un vestito blu dallo spacco profondo: “Non abbiamo ancora una data, sarà una sorpresa. Sempre colpa di Alfonso Signorini… quest’estate mi ha chiesto se pensavo al matrimonio e ho detto ‘perché no…”, eccoci qua. Sì ci vuole coraggio per sposarsi. E’ stato un colpo di fulmine totalmente inaspettato. Uscivo da una storia molto lunga, pensavo di stare da sola e di riacquistare la mia indipendenza e libertà. Invece l’imprevisto è successo a casa di amici. Una mia amica mi chiese se poteva invitarlo e a lui chiese la stessa cosa su di me. Dopo cena, cominciai a pensare a lui, mi aveva regalato il suo libro e cominciai a leggerlo, ho pensato di essere stupida, ma ho capito che qualcosa non andava. Passai la notte sveglia e la mattina chiamai la mia amica chiedendo il numero di Giovanni per fargli i complimenti e lei mi disse ‘sì te lo do, ma stai attenta perché è un po’ immaturo, è un bambinone. Abbiamo una famiglia allargata molto grande e quando riusciamo a stare soli ci ridono anche le orecchie”.

Piero Chiambretti guarda una foto della coppia e scherza: “Sembra rinco***onito d’amore. Simona, lei ha detto che il 2019 è stato l’anno della rinascita” e la Ventura: “Sì ho recuperato la simpatica cialtrona che sono sempre stata. Ho ripreso la mia energia, la mia forza. Chi mi ammazza? Eh beh ci provano, non ci riescono mai, ma ci provano”.

Chiambretti manda in onda le immagini della lotta nel fango all’Isola dei Famosi e la conduttrice: “Sì, fu il punto più basso della mia. Mi incrinai una costola, però questa cosa così brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico. Mi ero un po’ imborghesita ed ero finita in un vortice di solitudine, anche per colpa mia, ma ero circondata da un’energia negativa. La trasmissione fu feroce con me, però da quel 2016 mi sono riavvicinata al pubblico e da allora non mi sono più fermata”. Chiambretti cita il libro “Codice Ventura”: “Si capisce che è una donna risolta, che voto si dà?” e la Ventura senza ipocrisia: “Mi do dal 7 all’8, non sono ancora arrivata al 10. Voglio riprendermi tutto quello che è mio, non ce l’ho fatta ancora, ma posso farcela. Le mie peggiori nemiche? Alcune donne, io faccio del bene e ricevo del bene, chi fa del male prima o poi riceverà del male. La frecciatina di Paola Ferrari (“perché ha lasciato i programmi di Maria De Filippi?”)? Rispondo che ‘du gust is megl che uan'. C’è posto per chi se lo merita, prima c’era un grosso lago e tutti potevano bere, adesso il lago è più piccolo e nasce il rancore e l’invidia per tenersi uno spazio. Le critiche di Manuel Agnelli (“la Ventura è stata il peggior giudice di X Factor”)? Non so chi sia. Non l’ho mai conosciuto. Ma sa quanti sconosciuti parlano male di me, Chiambretti?”. Il conduttore fa entrare il futuro marito e piazza subito: “Mi raccomando patrimoni separati. Giovanni, lei è convinto?”, “Beh, non gliel’avrei chiesto! Il testimone di nozze? Stefano Bettarini, il secondo vedremo. Quando mi è arrivato il suo primo messaggio ho dato per scontato che cominciava una storia. Non sappiamo dove sarà questo matrimonio, magari c’è già stato alle Mauritius. Io sono un uomo fragile, ma mi sento forte vicino a lei”.Chiambretti domanda a Simona Ventura anche della famigerata proposta di Pamela Prati di essere la testimone di nozze al matrimonio con Mark Caltagirone e la conduttrice di Chivasso: “No, non avevo sentito odore di bruciato. Ma l’invito non è mai arrivato. Io sto dalla parte della Prati”.

Standing ovation del pubblico de "La Repubblica delle Donne" per il sondaggio di "Striscia la Notizia" che vorrebbe la Ventura alla conduzione del GFVip: "Mi riempe d'orgoglio. vuol dire che la gente mi vorrebbe al Grande Fratello. E' dal 2011 che non conduco più reality in diretta. Eh sì, sarebbe ora!"