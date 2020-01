Pechino Express, cosa vogliono Max Giusti e Marco Mazzocchi

Pechino Express sta per partire. Cosa desiderano Max Giusti e Marco Mazzocchi prima della partenza? Al via su RAI2 l’ottava edizione di "Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente". Parla la seconda delle 10 coppie: I #gladiatori.

Max e Marco si sono conosciuti durante le puntate di “Quelli che il calcio” a Milano e, da buoni romani in trasferta, hanno fatto immediatamente gruppo diventando grandi amici. La loro amicizia resisterà alle fatiche di Pechino Express? Max è un attore, conduttore televisivo, comico, imitatore, doppiatore e conduttore radiofonico. Tra i volti più conosciuti del piccolo schermo, il suo esordio televisivo è legato a Rai2, dove ha mosso i primi passi nel 1991 con “Stasera mi butto” e “Ricomincio da due”: nel corso della sua carriera ha condotto e preso parte a oltre trenta programmi, tra cui “Affari tuoi”, “Attenti a quei due – la sfida” con Fabrizio Frizzi, “Quelli che il calcio”, “Boom!”. Attore di fiction e al cinema, è anche autore e interprete di commedie teatrali, e voce ufficiale di Gru, il personaggio animato protagonista dei film di “Cattivissimo Me” e “Minions”.

Marco, giornalista e conduttore televisivo, sin dall’inizio della sua carriera in Rai si occupa soprattutto di sport collaborando con “Il Processo del Lunedì”, “Novantesimo minuto”, “La Domenica Sportiva”. Ha seguito tre Olimpiadi, due Giri d’Italia e cinque Mondiali di Calcio (tra cui, da conduttore principale, quello vinto nel 2006). È stato inviato della prima edizione dell’“Isola dei Famosi” su Rai2 e del programma “Wild West” (2006). Amante dell’avventura estrema, ha partecipato ad una spedizione sul K2 realizzando il documentario “Il sogno, l'incubo”, dedicato all'alpinista Stefano Zavka (2007). Sempre per Rai2 ha girato i docufilm “Yukon Quest: sulle tracce di Zanna Bianca”, partecipando a una gara di slitte trainate da cani e “L'onda perfetta”, seguendo tre surfisti italiani in Costa Rica e Perù. Nell’estate 2019 ha condotto su Rai2 “Miti d’oggi” sui campioni dello sport degli ultimi 40 anni.