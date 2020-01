GfVip, dopo le frasi choc a Valeria Marini Cristiano Malgioglio la difende così

Cristiano Malgioglio difende Valeria Marini dopo l’attacco choc in diretta. “No al bullismo”: tweet di fuoco. L’incontro-scontro di ieri tra la Rusic e la Marini ha lasciato il segno. Anzi, ha lasciato le ferite: Valeriona nazionale è stata offesa con frasi choc da alcuni concorrenti della casa.

Per approfondire leggi anche: Via Laricchia dal Grande Fratello Vip

E stamattina è arrivato il tweet di Cristiano Malgioglio che ha “pizzicato” tutti difendendo la primadonna del Bagaglino. “Domani sera ci sara' quel gioiello di TV #larepubblucadelledonne con Piero Chiambretti. Non ci saranno donne contro donne ci sarà Valeria Marini e non Antonella Elia e per nostra fortuna neanche el mutanda. Non amiamo il bullismo”, scrive Cristiano.

La Rete si è schierata a difesa della Marini, anche se quelle frasi choc durante la diretta sono passate in sordina senza alcun provvedimento. Molti telespettatori sui blog chiedono la squalifica per chi (probabilmente la Elia e Zequila) ha apostrofato pesantemente Valeria. Che per adesso non commenta. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Ci saranno nuove squalifiche nella prossima puntata?