Colpo di scena nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 4: fuori Pasquale Laricchia. In nomination Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez. Faccia a faccia tra Valeria Marini e Rita Rusic: Miss “baci stellari” trasforma la Casa de papel nel Reggiseno de papel dove nasconde gli screenshot di vecchi articoli. Polemiche per i commenti maleducati di Zequila e Antonella Elia verso la Marini: “E’ grassa, è un cesso” e scontro tra Signorini e Pupo. Furia Antonella Elia per il salvataggio di Fernanda Lessa da parte dei coinquilini “immuni”.

Alfonso Signorini apre con il duello Rita Rusic-Valeria Marini e mette subito tranquilli i concorrenti: “Stasera niente nomination, siete tutti a rischio”, Wanda Nara mostra la rete per pesci che chiama vestito: “Sono una sirena”, mentre Pupo sputa subito veleno: “Oggi è l’anniversario della nascita di Federico Fellini e quindi è bello questo confronto Rita-Valeria, due donne che hanno fatto tanto per il cinema: hanno smesso di recitare!”.

Dalla casa del GFVip a la casa de papel

Pronti via, Valeria Marini - avvolta nel tricolore - smonta il teatrino di Signorini: “Non è vero che sono 15 anni che non vedo Rita Rusic. Sono amica delle donne, non c’è nessun motivo per avere astio”. La Marini è un’autopromozione con le extension, entra in casa e attacca: “Sono dispiaciuta per quello che hai detto, non corrisponde alla verità. Ti rinfresco la memoria”. Si mette la mano nel reggiseno, fruga e - incredibile ma vero - srotola un foglio simile ai fazzoletti annodati che escono dal cappello di un mago. Sono gli articoli in cui la Rusic ha sparato ad alzo zero su Valeriona. Rita Rusic non condivide mezza parola: “Fai un papocchio di date e vite. Cosa vuoi chiarire? Le lacrime e i drammi dei miei figli?”. La Marini scippa la casa alla Endemol: “Questa è casa mia, io ho fatto il primo GFVip, sono arrivata in finale, lo conosci l’episodio dello scolapasta?! Devi smettere di parlare male di me. Io ho sempre fatto del bene a Vittorio e alle persone che mi circondano. Mi hai mancato di rispetto! Voglio le tue scuse”, ma la produttrice: “Solo a noi non hai fatto del bene! La lista degli articoli? Non siamo al mercato! Cosa vieni a fare qui che non sto parlando di te! Non siamo al Bagaglino! Non mi interessa quello che hai da dire”. La Marini ha un’uscita velenosa: “Io non porto rancore e la perdono. Io sono diventata famosa non per essere la moglie di o la fidanzata di, ma grazie al mio lavoro” e la Rusic morde come un coccodrillo: “Alfonso, ma quanto deve durare quest’inferno? Sei venuta qui per fare lo show. Però sei ingrassata!”. Il teatrino finisce e Antonio Zequila commenta in stile “er mutanda”: “Che brutta di faccia. Rita, tu eri bellissima. E’ il triplo di te. Ha un cu*o enorme. Un cesso proprio”, Antonella Elia gli fa eco: “Un cesso”. Pioggia di polemiche sui social.

Le “bellissime” donne del GFVip

Antonella Elia non ha cambiato pensiero su Fernanda Lessa: le è antipatica e basta. La brasiliana risponde con la medesima acidità e una punta di malvagità in più: “Per me è come un gatto sull’albero di Natale, rompe tutte le pa**e”…peccato che non si possano mettere le mani addosso. Scherzo, non mi voglio sporcare”. Antonella Elia rintuzza: “Mi fa pena. Mi infastidisce la sua esistenza, no, cioè la sua presenza. Annaspa, è cattiva ed è fragile. Racconta i fatti suoi per fare la vittima. Sei un mostro, una strega travestita da donna. La mia tragedia esistenziale è pari alla tua che svieni da 13 anni perché ubriaca. Non le perdonerò mai che abbia detto che fuori nessuno mi aspetta” e Signorini: “Eh, lo so che è vero” fornendo un assist alla Lessa che ridacchia compiaciuta.

Vipponi e vippini

E’ la quinta puntata del GFVip e Signorini mostra la collana di perle a doppio filo delle offese di Barbara Alberti a Pasquale Laricchia che frega tutti reagendo con calma e ironia: “Esiste il preconcetto, ma se vede in me un assassino mi deve rendere un agnellino”. La scrittrice ammette di parlare in modo colorito e figurato così riciccia fuori il moralismo a intermittenza del conduttore: sì alla libertà di parola, ma nei limiti del rispetto. Uanda Nara ha una convinzione: “Secondo me è quello che le piace di più” e l’Alberti la disintegra: “Cara Uanda, mi piaci perché sei elementare”.

Il complotto e il calciatore

Dopo una piccola sorpresa per Paolo Ciavarro, Alfonso Signorini passa a Andrea Denver, il modello tutto muscoli e lacrimucce: “Si è messo a frignare come cicciobello senza ciuccio, ma noi vogliamo sapere se era vero o no il complotto con Elisa (farsi una storia e diventare amici di Ivan, nda)”. Elisa De Panicis, quella delle mutande sugli occhi di Fabio Testi e del padre 70enne tirato in ballo dopo ogni brutta figura, svela: “Tu hai la ragazza e mi inviti nel tuo albergo e quando stavamo facendo le riprese mi hai detto ‘non posso venire nel tuo albergo a farti un messaggio?”. Signorini volta pagina con il tatto di un caterpillar: “Andrea, hai detto che è stata 4 tro**ate e arrivederci, non sei stato un gentiluomo, ma tanto adesso il cuore di Elisa batte per il terzino del Milan, Hernandez”. La ragazza zompetta come un’oca giuliva e si schernisce: “Oooh, nooo… Alfonsoooo, non dovevi dirlo”. Chissà se al papà è venuto un coccolone o ha avviato il disconoscimento genitoriale dopo le rivelazioni di radio serva.

Televoto per 12, immunità per 7

Con stupore si apprende che Pasquale Laricchia è il nuovo eliminato (Denver 41% delle preferenze, Patrick 32% e Pasquale 27%), mentre in base ai voti dati dai gieffini, Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Pago, Paolo Ciavarro e Rita Rusic sono immuni dalla nuova nomination. Seguono una serie di game per decretare i candidati al televoto. Nel gioco della piscina interessano solo le inquadrature sulle patonze delle concorrenti in costume da bagno, in quello dell’indovina tweet regna una confusione peggiore del mercato della Vucciria e in quello delle vasche con il cibo si decide il vincitore a caso. In nomination finiscono Carlotta Maggiorana (l’erede delle invisibili Martina Hamdy e Carla Cruz), Fernanda Lessa e Ivan Gonzalez, oggetto di una lite tra Antonella e Patrick: “Perché devi fare il buono a tutti i costi? Va bene il nome l’ho fatto io, la str**za sono io! Evviva”. I 7 immuni salvano dal televoto Fernanda Lessa e la Elia si infuria: “I buonisti a ore! Siete tutti in lacrime, siete tutti affranti”.

Il Grande Fratello delle vite vip

La quinta puntata diventa una valle di lacrime. Clizia Incorvaia legge un articolo dell’ex marito Francesco Sarcina che la critica sull’educazione della figlia e Clizia, l’ingenuità fatta persona, sorride: “L’ho sempre aiutato, sono stata amante, personal trainer, personal shopper, ero una geisha. Mia figlia sui social? Solo di profilo e di spalle e saranno al massimo tre foto. Ho fatto tutto con il cuore e lo rifarei”. Alfonso Signorini vuole riabilitare Fernanda Lessa la cui mimica facciale è identica a quella di Grimilde, la strega di Biancaneve. Si parla a volo d’uccello e banalità a tutta dritta del suo alcolismo. “In Sudamerica è normale bere fin dal mattino. Mi sono trovata sola a Torino, è una città chiusa, è difficile inserirsi, mi sentivo sola e bevevo tre bottiglie di vino al giorno” dice la Lessa che pochi giorni fa aveva umiliato Antonella Elia colpendola proprio sul fatto che fosse sola. La modella prosegue il racconto della sua drammatica lotta per la vita: “Il 22 gennaio 2018 ho picchiato mio marito e ho detto basta, lui poteva massacrarmi di botte e invece non si è nemmeno difeso. Ho iniziato il percorso con il Sert. Io mi vedevo brutta anche quando sfilavo per Victoria’s Secret, ora a 42 anni mi sveglio e mi dico che sono bella perché sono pulita”. Signorini è un esempio virtuoso di buonismo: “L’importante è che tu sia bella!” E un brivido corre lungo la schiena di Amadeus. Poi esorta la Elia ad abbracciarla, ma quella fa la sfinge: immobile e fedele a sé stessa. Uanda Nara Montessorri invita ad adottare il suo metodo educativo: “Mettetele insieme per 24 ore, come faccio io con i miei figli. Li costringo a stare insieme, a fare la doccia insieme: o diventano migliori amici o si ammazzano”. Non fa una piega.

Ma che ti dice il cervello, Antonio Zequila?

Il GFvip è una psicanalisi collettiva. Dopo Fernanda Lessa, ecco il caso di Javier Gonzalez abbandonato dal padre e cresciuto con i nonni. Sorpresa, pianto striminzito e Signorini: “Sarai un padre molto speciale”. Antonio Zequila si commuove e ruba la scena: “Per due anni ho fatto l’infermiere di mio padre. Non lo sa nessuno. Era allettato, aveva il pannolone, era umiliante per un uomo come lui. Io lo prendevo in braccio e lo portavo in bagno. Quando è morto è stato un sollievo per lui, rimane il mio miglior amico”. Così, come se nulla fosse svela l’intimità di un morto evidenziando pure che era una situazione degradante. Ma che gli dice il cervello?!

Le iperboli del GFVip: lite Signorini-Pupo

Pasquale entra in studio e ammette di essere rimasto colpito dalla durezza delle parole di Barbara Alberti perché non sono un messaggio positivo (“assassino, ci avrebbe ucciso tutti, farà del male alle donne”). La scrittrice sostiene che trattavasi di un’iperbole e che mai si sognerebbe di dargli dell’assassino: non stava esprimendo il vero valore della parola, era solo un’estremizzazione del concetto, era colore letterario. Pupo è ardimentoso, via il velo dell’ipocrisia e dentro il buonsenso: “Non sono d’accordo con Barbara. E’ discriminatorio… allora anche Salvo Veneziano, nella sua ignoranza, ha tirato fuori delle iperboli. Non vale anche per Salvo Veneziano? Anche lui non voleva fare davvero quelle cose”. Ma il moralismo e il rigorismo di Alfonso Signorini non conosco ragione: “No! Un conto è estremizzare un concetto, un conto è dire delle scemenze sulle donne, certe cose nel mio programma non passano, non sono sullo stesso piano. Questa è la verità. Su certe cose sono rigoroso”. Il rigore dei due pesi e due misure.

GFVip Night

Signorini ci ha preso gusto. La chiosa finale è sempre un po’ pecoreccia: “Ecco come Uanda si prepara alla puntata. Vestita mai!”, segue foto con filo del cucito tra le ciapett e commento di Pupo: “Voglio addormentarmi con le mutandine di Uanda sugli occhi, ma non ce l’ha”. Dal disagio è tutto.