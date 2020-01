Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, grande successo al Brancaccio

Un ciclone lungo vent’anni. Grande successo per Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni che hanno conquistato anche il Teatro Brancaccio di Roma. Il loro “Tour” è in giro da tre anni e continua a mietere sold-out in tutta la Penisola.

Insieme sul palco sono una vera valanga di comicità e battute senza soluzione di continuità. Lo spettacolo comincia con un cortometraggio che racconta la nascita dello show. Poi partono le prese in giro per le lampade di Conti e la critica sociale di Panariello che non risparmia neppure Matteo Salvini che se la prende coi pedalò al Bagnomaria. Fino a Pieraccioni che dedica una canzone alla figlia. Il teatro sperimentale russo e il “Montale e Quale Show” sono le ciliegine sulla torta di uno show tirato dall’inizio alla fine con tanto di maxischermo a sottolineare le gag.

I tre showman hanno un affiatamento invidiabile e si vede che, oltre alla professionalità, sono legati da una profonda amicizia. I tre si sono ritrovati dopo vent’anni e il loro show termina tra vent’anni, nel 2040. Panariello e Pieraccioni sono invecchiati e c’è una sorpresissima per Carlo Conti. Una ventata di freschezza nel panorama comico italiano. Ce n’era davvero bisogno.