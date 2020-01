Al GfVip Rita Rusic con quel gesto sconvolge tutti

Rita Rusic che combini? La concorrente del Grande Fratello Vip 4 è stata pizzicata dalle telecamere a fare un gesto imbarazzante. Erano le tre del mattino di due giorni fa quando nella panic room, la stanza dove dorme insieme a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (i tre hanno legato molto), le telecamere a infrarossi hanno staccato sulla Rusic che si stava sistemando per la notte. Dopo aver sistemato la borsa, Rita ha portato la mano negli slip e si è toccata.

Il Grande Fratello Vip non è riuscito a staccare subito l’immagine e ha mandato in onda 5 secondi privatissimi. Appena la regia ha realizzato cosa stava succedendo, ha staccato immediatamente. Il gesto però non è sfuggito ai social e agli agguerriti utenti di Twitter che hanno postato il breve video facendo ironia sui grattini di Rita Rusic. L’ex moglie di Cecchi Gori è una delle migliori figure di quest’edizione del reality show, piace soprattutto per la mancanza di meschineria e di superbia. L’“incidente” hot l’ha resa ancora più simpatica.