Giallo sul dito medio alla polizia. Taylor Mega lancia un sospetto su Mediaset

Taylor Mega protagonista di un piccolo “giallo" a “Live – Non è la d’Urso”. L’influencer è in collegamento, crede di essere stata invitata per replicare alle offese che le ha rivolto Antonella Elia e per comunicare il suo ritiro dai programmi di Barbara d’Urso per dedicarsi ad altri progetti, ma prima che possa fare l'annuncio, un amico della gieffina tira fuori una fotografia in cui Taylor Mega fa il dito medio alle Forze dell’ordine. Lo scatto non viene mostrato, ma Barbara d’Urso le chiede ripetutamente se sia vero, l’influencer prima fa la vaga, poi dice: “Non ricordo. Non sono qui per questo, ma per dire che non vengo più”. La conduttrice è sconcertata e visibilmente irritata così replica: “Sono d’accordo con te anche perché se esistesse davvero la foto, sarei io a non volerti più nelle mie trasmissioni”.

Al congedo, segue un putiferio social: Taylor Mega si scaglia contro Mediaset e gli autori in una serie di Instagram Stories (fonte: @taylor_mega su Instagram) urlando al “ribaltamento della realtà”: “Mi dice che non mi invita più per la foto, ma ero io che non volevo più andare. E lo sapevano! Mi hanno rotto le pa**e finché non ho accettato il collegamento”. Non finisce qui perché l’influencer ci pensa un po’ e pubblica altre storie: “Preciso quanto segue. In settimana ho avuto i consueti contatti con la redazione in vista del programma nel corso dei quali ho precisato chiaramente che sarebbe stata la mia ultima apparizione televisiva per un periodo essendo impegnata in altri progetti. Esiste documentazione di questi colloqui che laddove smentiti potranno essere divulgati”. La modella ci tiene molto a far capire ai suoi follower che la decisione è sua e non di altri”E’ quindi evidente che la mia temporanea assenza dalla trasmissione sarà dettata da miei impegni professionali e non da decisioni altrui”. Un punto dirimente sul quale non transige. Poi torna sulla foto incriminata (che poco prima aveva cancellato, nda) e si giustifica così: “Il gesto è rivolto a chi mi sta di fronte ovvero ai miei numerosi haters e non certo alle forze dell’ordine che raffigurate alle mie spalle sono simbolo di protezione nei miei confronti”. Non solo, la Mega fa anche notare il like di un utente lanciando il sospetto e facendo esplodere la bomba: “Come mai viene tirata fuori solo oggi da chi ha un disperato bisogno di difendersi pubblicamente?”. Insomma, trappola, come sostiene l’influencer, o fraintendimento?