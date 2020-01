Cristiano Malgioglio e il video con Carmen Di Pietro, messaggio ai fan?

Cristiano Malgioglio si scatena su Instagram con un video insieme a Carmen Di Pietro ai tempi del loro Grande Fratello Vip. Si scatena la bufera: tutti lo vorrebbero di nuovo nella casa più spiata d’Italia. Anche Alfonso Signorini in una sua intervista aveva svelato di rimpiangere quel Gf con Cristiano. Che non accetterebbe mai di tornare nel reality! Ma la rete lo vorrebbe almeno come opinionista, visto che Pupo e Wanda Nara sono piuttosto lenti e non rock.

Malglioglio stupisce tutti, sempre. Ma stavolta non risponde al corteggiamento dei fan del Gf Vip. Bocca chiusa. Molti telespettatori lo vorrebbero su quella poltrona a commentare, magari proprio quello che potrebbe accadere stasera con l’entrata lampo della Marini nella casa. Chissà quante cose avrebbe da dire.