Antonio Zequila svela i trucchi del GfVip. Qual è la prima storia d'amore

Non c’è reality show senza una storia d’amore. La regola vale anche per il Grande Fratello Vip 4 e Antonio Zequila, giocatore poco abile e astuto, svela tutto davanti alle telecamere con una buona dose di maschilismo e opportunismo: “Io mi farei un’avventura, ma con chi? Elisa ci serviva per le dinamiche del gioco”. Intanto però qualcosa si muove e se accadesse, sarebbe una storia genuina e non costruita ad hoc.

Per approfondire leggi anche: LARICCHIA FA SBROCCARE CUCUZZA

Antonio Zequila teme la nomination con Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese (i due sono diventati inseparabili) e ieri sera, confrontandosi con Fabio Testi, incurante delle telecamere, ha ammesso: “Qui ci si dimentica delle telecamere. Attenzione eh che qui qualsiasi di noi va in nomination con Pasquale e Patrick perde. Sono forti al televoto”, “Ci fanno saltare come birilli” ha osservato Testi. Zequila è apparso pensieroso: “Al momento ci sono poche dinamiche e poi come le crei? Quella è sposata, quella è fidanzata, quell’altra è meglio lasciarla stare. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo fidanzare io e te? Io me la farei l’avventura, ma quella non si può muovere, quell’altra così…anzi devi pure fare attenzione perché uno rischia di perdere la sua reputazione. Se ho una reputazione? Tu mi conosci Fabio, io non dico ca**ate. Io non posso, con chi me la devo fare? Con le foto? Ogni volta che guardo il muro ci sta una mia ex! Ogni volta” e Testi ridendo: “Per me più di qualcuna...più di qualcuna. Quella che poteva fare qualcosa, poteva fare l’inciucio è già fuori, pure Denver che ha avuto la storia con lei, poteva costruire un po’”. Zequila lo appoggia: “Ecco, la Elisa (De Panicis, nda) già poteva servirci un po’ di più, giocavamo, si prestava con Aristide, invece quest’altre sono un po’ abbottonate”. Intanto, secondo il popolo di Twitter, si sta formando la prima coppia: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi è molto timido, ma è evidente che la guarda con grande affetto. Tuttavia l’ex moglie di Sarcina, alle prese con una burrascosa separazione, ha detto a Rita Rusic (le due hanno legato moltissimo, nda) di non essere disposta a rischiare l’affidamento della figlia per una storia al GF.