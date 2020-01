Taylor Mega, Barbara d'Urso la sbugiarda in diretta. E lei sbrocca su Instagram

Taylor Mega furibonda su Instagram dopo l’ospitata a “Live - Non è la d’Urso”. Barbara d’Urso l’ha bannata dai suoi programmi per una foto in cui mostra il dito medio alle Forze dell’ordine, ma l’influencer non ci sta e parla di realtà capovolta: “Sono io che non volevo più andare in tv”.

Taylor Mega, dopo il ciao a mai più della d’Urso, ha replicato durissima su Instagram: “E’ un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni per cortesia? Vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione… noooo… ero io che avevo detto che non ci volevo venire perché mi volevo prendere un periodo di pausa e concentrarmi su altre cose, anche perché non sono presa in considerazione per come vorrei essere presa… e oggi mi è stata ribaltata la cosa così… gli autori lo sapevano… si era stabilito così che io potessi dire del periodo di pausa e farmi spiegare… io sono allibita… io non ho parole… non so se pubblicare le conversazioni con gli autori... adesso me ne sbatto le pa**e parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti… non ho parole”.

Per la precisione Barbara d’Urso le ha detto: “Sono d’accordo con te a non venire più in trasmissione anche perché alla luce di questa foto io non ti avrei più invitata”. Come a dire che rispettava la sua scelta a prescindere dal fattaccio, ma che alla luce di quanto accaduto, le loro volontà coincidevano.