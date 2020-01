Gabriel Garko, la crostata diventa "piccante". Cosa si inventa con Pierluigi Diaco

Bello. Famoso. Introverso. Raramente Gabriel Garko, idolo indiscusso, si racconta in tv. Stavolta decide di farlo nel salotto di Pierluigi Diaco a “Io e te di notte”. L’attore difende da sempre la propria privacy allontanandosi dal gossip. “Il fatto di non poter vivere a pieno, a 360 gradi, la propria libertà. Se decidi di essere un personaggio pubblico devi stare attento a tutto e far sì che tutto venga misurato nel modo giusto”, racconta Garko a Diaco. Che gli chiede qualcosa di più intimo dicendo: “Non ho voluto farti domande personali e credo che il modo migliore per arrivare a quella normalità a cui ti riferisci sia proprio non parlarne. Francamente nel 2020 non se ne può più di dover chiedere ad un personaggio da che parte sta: una persona non è la sua identità sessuale, una persona ha innanzitutto la sua identità di essere umano”.

Garko fa dribbling e replica: “Parliamo di cibo così diventa più facile… Se a me piace la crostata con le pere e il salame piccante…”. E allora Diaco prende di nuovo la palla: “Ti piacciono le cose forti!”. Va avanti per un po’ questo botta e risposta. Garko si giustifica così: “Era per fare un accostamento che non sta né in cielo né in terra… E il salame comunque si metterebbe a fette”. Ma Diaco mette fine alla faccenda con una frase secca: “Prima o poi andiamo a mangiare insieme e capiamo se i gusti sono gli stessi. Al ristorante ovviamente”.

L’intervista tra foto e ricordi va avanti: Diaco scava. Garko racconta anche di aver ricevuto avances quando aveva 16 anni da un uomo sposato (all’epoca ne aveva 40). "La normalità, una parola che odio, è tanto soggettiva", tuona alla fine di questo capitolo inedito della sua vita.