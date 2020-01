Eminem le canta a Trump: ecco il nuovo disco, appello per vietare le armi

Eminem esce alla luce a sorpresa e annuncia il suo nuovo album "Music to Be Murdered by" lanciando il video del singolo "Darkness" contro la diffusione delle armi.

Il rapper americano, partendo dalla strage di Las Vegas di due anni fa quando un uomo sparò sulla folla di un festival uccidendo 58 persone, nel brano chiede di cambiare le leggi sulle armi."Quando finirà? Quando abbastanza persone se ne interesseranno", si legge alla fine del videoclip pubblicato su YouTube che invita a registrasi per votare (a novembre ci saranno le presidenziali) per "far sentire la propria voce" e cambiare le legge sulle armi in America, obiettivo sfuggito a Barack Obama. Eminem scende in campo: Donald Trump, in corsa per il secondo mandato, è avvertito.