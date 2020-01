Salvo e il giallo del post cancellato: "Io agnello sacrificale"

E’ giallo sull’ultimo post di Salvo Veneziano, il concorrente espulso dalla produzione del Grande Fratello Vip 4 per le frasi orribili e violente su un immaginifico rapporto sessuale con Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto (“è da maciullare, è da scannare, da dare due schiaffi e rompere la colonna vertebrale”).

Oggi pomeriggio, l’ex pizzaiolo ha pubblicato sul suo profilo Instagram (@salvovenezianoofficial) un post con la foto della moglie Giusy Merendino: “Ringrazio mia moglie per avermi sostenuto in un momento così difficile… Ringrazio anche voi che mi date tanto conforto.....”.

Quello che sembrava un messaggio di affetto, si è trasformato in un "pizzino" che sicuramente avrà fatto fischiare le orecchie a qualcuno nell’acquario della casa di Cinecittà: “Però una cosa voglio dirla e poi più avanti capirete il motivo di questa frase. (sono e sarò l'agnello sacrificale). Salvo Veneziano”.

Ma l’ex gieffino ci deve aver ripensato perché il post originario è stato sostituito con un altro che si fermava alla riconoscenza per la moglie. Salvo e Giusy saranno ospiti di Barbara d’Urso a “Live Non è la d’Urso” che andrà in onda domenica 19 gennaio.