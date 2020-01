Elisabetta Gregoraci contro Nicola Savino: mi ha fatto fuori da Sanremo. E Briatore la difende

Non esiste Sanremo senza polemiche. E che polemiche quest'anno! Elisabetta Gregoraci eliminata dalla "casa" del Festival di Sanremo. La bella e simpatica showgirl calabrese non affiancherà Nicola Savino alla conduzione de "L'Altro Festival" come da accordo ufficiale con la Rai.

Secondo la ex moglie di Flavio Briatore, il colpevole ha un nome e cognome ed è proprio quello del presentatore de "Le Iene". La Gregoraci ha affidato la sua amarezza e la sua verità a un lungo post corredato della foto di Nicola Savino sull'account Instagram: "Il motivo? Ve lo spiego. Il signor Nicola Savino ha imposto la sua volontà e ottenuto con forza e prepotenza la mia esclusione adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali (...). Sono basita e profondamente scossa da quanto è successo anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi perché è avvenuto tutto alle mie spalle (...). Ho riflettuto a lungo se rendere pubblica la verità, ma volevo che il pubblico sapesse".

Flavio Briatore si è schierato immediatamente con la madre di suo figlio definendo Savino: "un co***one arrogante". Il conduttore replicherà'?