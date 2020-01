GfVip4, altri tre a rischio squalifica? Intanto tapiro d'oro a Salvo Veneziano che si giustifica

Il Grande Fratello Vip 4 torna questa sera con la terza puntata e uno degli argomenti potrebbe essere la possibile squalifica per Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, colpevoli di aver riso compiaciuti e a crepapelle alle frasi sessiste, violente e intollerabili di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto (“è da scannare, è da maciullare, da darle due schiaffi e spezzarle la colonna vertebrale”).

Valerio Staffelli ha raggiunto l’ex pizzaiolo in un hotel di Roma e gli uomini della produzione del GFVip hanno provato a nasconderlo facendo cadere Staffelli un paio di volte. Poi lo hanno nascosto in un bagno, ma Staffelli ha insistito finché Salvo non ha parlato: “Chiedo scusa, ma non posso dire nulla. Le chiedo scusa per l’atteggiamento fuori ma non è colpa mia, non è nei miei modi (“succhiare e lasciare solo le ossa” di una donna sì invece, nda)”. Veneziano esce dal bagno e accetta il Tapiro: “Sicuramente le frasi…la parola scannare è stata identificata come dolore e far del male, ma noi siculi quando diciamo una parola del genere è per indicare una persona che ci piace eccessivamente, è solo in bene, non in male. So però che non è giustificabile. Sono il primo che combatte contro la violenza sulle donne e contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia. Adesso mi dispiace che mia moglie sia stata offesa. Io ho fatto il pagliaccetto, volevo far ridere. Sono andato su (in casa, nda), ho visto determinate cose ed era normale commentare così tra amici. Mi dispiace che la mia famiglia e mia figlia abbiano ricevuto minacce. Sono un bravo ragazzo, non un santo, ma bravo. Ho sbagliato, l’ho pagato e mi hanno eliminato dal progetto del GF che mi ha dato vita”.

Ma nella sua arringa difensiva, Salvo cade di nuovo: “Sono andato su, ho visto la ragazza senza reggiseno, nuda…nella mia ironia ho fatto una battuta. Ho detto delle frasi che potevano sembrare aggressive e invece nel dialetto siciliano sono passione, cuore e amore. Viva Mediaset, scusate”. Infine Salvo Veneziano ritiene che i tre concorrenti del tugurio non vadano espulsi.