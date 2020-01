Grande Fratello, Elisa De Panicis agita i vip. Nervi tesi con l'ex Andrea Denver

Elisa De Panicis ha agitato le acque e gli ormoni al Grande Fratello Vip 4. L'influencer è già ai ferri corti con Antonella Elia e con Andrea Denver: “Fa il cagnolino di Rita Rusic”.

In questi giorni Antonella Elia ha punzecchiato Elisa: “Abbiamo una pornostar. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse” e la De Panicis ieri sera le ha reso la pariglia: “Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”. Paola Di Bendetto l’ha redarguita facendole presente che non ci si rivolge così a un’altra donna e che se è nervosa per altri motivi non deve prendersela con chi non c’entra niente”, ma la ragazza ha ricordato l’episodio della “pornostar” sottolineando che al padre 70enne vengono le crisi se sente una cosa del genere. Antonella Elia è entrata in camera in quel momento e l’ha rimessa in riga: “Non è carino prendere per il cu*o le persone alle spalle”. La chiacchierata tra Paola e Elisa è andata avanti su Andrea Denver (che ha chiesto a Ignazio Moser quali fossero i posti in casa dove fare sesso senza essere visti, nda).

La De Panicis ha avuto una storia sia con Ivan Gonzalez sia con Andrea Denver e sembra non aver mai accettato che per Denver fosse un flirt senza importanza: “Mi dà fastidio la sua presenza. Non perché provi ancora qualcosa, ma perché è una di quelle persone che pensi di non rivedere mai più nella tua vita, persone che ne hanno fatto parte per un breve periodo”, la Di Benedetto le ha fatto notare che qualcosa non tornava: “Se ti dà fastidio significa che ci tieni ancora, significa che provi qualcosa”, ma la De Panicis ha negato: “Non mi ha trattata come meritavo e non mi ha rispettata. Quando sono entrata mi ha preso in braccio e mi ha detto che siamo amici. Ma non è vero, ci siamo frequentati e lui l’ha nascosto alla produzione. Non me ne frega di cosa siamo adesso. Non lo vedi che fa il cagnolino di Rita Rusic? Lo fa perché gli hanno detto che è un pezzo grosso, va a convenienza, deve avere le palle di dire che va a convenienza, va solo a convenienza. Si aspettava una partner in crime e invece io non ci sono”.

Ancora una volta però Paola Di Benedetto non ha condiviso le parole di Elisa e in confessionale ha dichiarato: “Per me c’è ancora un interesse da parte sua. Vedo Andrea sincero e non è vero che sta sempre vicino alla Rusic, io non l’ho mai visto con lei”.

Intanto in salotto Antonella Elia, Rita Rusic e Michele Cucuzza parlavano proprio della De Panicis e la Elia: “Ah quindi Denver stava con Elisa? E anche con Ivan? Oddio, Elisa la dà a tutti. Cioè due in casa con cui ha… due in casa… non siamo tanti”. Il Grande Fratello Vip è davvero cominciato.