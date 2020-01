Carmen Di Pietro recita poesie. La figlia Carmelina svela il segreto

Evviva il punto interrogativo: la figlia di Carmen di Pietro a Pomeriggio5 svela il segreto delle poesie di sua madre. Ormai Carmen Di Pietro è famosissima per le poesie che recita in Rete. Anche sua figlia, che si chiama Carmelina, è stata protagonista de I nuovi mostri di Striscia la notizia.

E la d’Urso l’ha invitata a Pomeriggio5 insieme a sua figlia che in diretta ha recitato una poesia di Leopardi. Poi ha svelato il trucco: “L’importante è mettere il punto interrogativo. Sempre”. Infatti, Carmelina - come mamma Carmen insegna - ha recitato anche muovendo le mani. “E’ un piccolo trucco a cui non rinuncio”, continua Carmelina.