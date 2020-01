Antonella Elia contro Elisa De Panicis. Al GfVip 4 si odiano così

Sull’orlo del remake “Antonella Elia contro Aida Yespica”. Nella casa del Grande Fratello Vip manca poco a un duro faccia a faccia tra la Elia e Elisa De Panicis, la “non vip” del gruppo che ama l’abbigliamento succinto e trasparente. Ieri sera, in camera da letto, Elisa si stava lamentando con Paola De Benedetto del fatto che il padre 70enne aveva sentito che la Elia l’ha chiamata “pornostar” e Antonella: “Se ce l’hai con me, evita di ridere così perché non è proprio il caso, te lo garantisco. Non sono una persona molto tenera…prendere per il cu*o una persona alle spalle non è molto carino, sappilo” e la Elisa: “Non ho preso per il c**o”.

La Elia è uscita dalla stanza e Paola Di Benedetto (sempre più apprezzata dai telespettatori della diretta giornaliera) l’ha difesa: “Però se sei inca**ata prendi il muro a testate non spari me**a sulla gente a caso”. In precedenza la De Panicis, esperta di dinamiche di reality avendo partecipato a più d’uno, aveva detto: “Anch’io mi spavento quando vedo il perizoma, alla tua età pensavo si indossassero le mutande”.