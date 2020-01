Un Festival targato Rai quello di questo 2020. In onda dal 4 all’ 8 febbraio sulla rete Ammiraglia. La 70 edizione condotta da Amadeus, scelto è voluto dall’ex Direttore di rai Uno Teresa De Santis che alla vigilia della conferenza stampa della kermesse è stata rimossa dal’Ad. Salini lasciando di stucco l’intera organizzazione ha svelato alcuni dettagli di questa settimana di musica. “Panchine lunghe, quel che conta è il progetto – riferisce Antonio Marano - il presidente di Rai Pubblicità.

“Per i 70 anni abbiamo proposto un progetto 'Tra palco e città' " continua Antonio Marano "per creare l'evento festival oltre l'Ariston. Come c'è il Festival del cinema di Venezia ci deve essere il Festival della musica di Sanremo. Quindi tutta la città sarà coinvolta. La cosa che mi rende orgoglioso è che in questo progetto abbiamo coinvolto tutte le professionalità interne: radio, digital, il web".

Visibilmente emozionato Amadeus. Quando il 2 agosto ho ricevuto la telefonata di Antonio Marano per me è stata una grandissima emozione. Un minuto dopo mi ha chiamato Fiorello. Sei agitato - mi ha chiesto. No sono – ho risposto – tranquillo, perché per me è un sogno che si realizza. Per me Sanremo è la famiglia e nel mondo non esiste e abbiamo solo noi. Il mio primo pensiero è stato di farlo, che stupisse e farlo come lo sentivo io. Un Sanremo celebrativo strizzando l’occhio al passato ma soprattutto guardando al presente e nel futuro. Ho voluto che oltre all’Ariston la festa fosse per l’intera città che dovrà pulsare per questi cinque gironi.

Perché due le donne? Siamo alla settantesima edizione, ci possono essere tante donne che raccontano tante storie diverse. Perché solo due? Ho invitato amiche, persone che stimo e che mi incuriosiscono. Come per i cantanti, ho scelto le canzoni, molti non li ho mai incontrati. La cosa più bella, per me, che sono nato con la radio, è la musica. Ho ascoltato 842 giovani con la commissione e più di 200 canzoni per poterne scegliere 24. E sul palco con lui in primis Monica Bellucci, Antonella Clerici, Mara Venier, le due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino entrano nel cast del Sanremo 2020. Seguono Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello (l'ombrellina che ha stregato Valentino Rossi), Rula Jebreal. A sorpresa al cast si aggiungono Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu (giornalista albanese) e Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo).

Tornando agli ospiti, Amadeus ha pensato all’amico da oltre 35 anni. Ci siamo promessi: se farò mai Sanremo devi essere con me. Gli ho già prenotato una camera di fronte alla mia, per me Fiorello è un fratello. Tiziano Ferro cis sarà tutte le sere. In una clip inviata, durante la conferenza stampa, esprime la sua gioia: "Caro Amadeus sono qui a esprimere la mia felicità perché speravo di fare quello, esserci per cinque sere è un grande privilegio. Sono veramente felice: e a 40 anni essere felice come un bambino di otto è un privilegio”. Benigni – aggiunge Amadeus - è il top, averlo in una sera di Sanremo è il massimo: Roberto farà qualcosa di indimenticabile lo so. Anche Fiorello non vuole dirmi cosa farà".

Tanti ospiti tra cui Salmo, Mika, Massimo Ranieri, Dual Lipa, Johnny Dorelli, Al bano e Romina (presenti con un brano inedito). A sorpresa, nella serata finale potrebbe esserci Ultimo. “L'ho invitato personalmente per l'ultima serata di Sanremo: sarei felicissimo di avere questo ragazzo che sta riempiendo gli stadi. Apro con Salmo e vorrei chiudere con un'altra proiezione del futuro musicale. Siamo vicinissimi alla chiusura". Zucchero: "Spero che si riesca a incastrare una sera". Le coreografie saranno curate da Daniel Ezralov e Franco Miseria con la regia di Stefano Vicario e la scenografia da Gaetano Castelli. Sponsor unico la “TIM”.

Come l’anno scorso ci sarà il “Prima Festival”. A condurlo saranno Ema Stokholma con Gigi e Ross. E Sanremo potrà essere seguito anche dai non udenti in un canale speciale su Rai Play. Sul fronte Rai Play in tarda serata presenterà Nicola Savino, Miss Keta e I Gemelli di Guidonia e tutti confidano in un passaggio di Fiorello.