Al Bano, Rita Dalla Chiesa smaschera l'amico: il particolare inconfondibile

Secondo Rita Dalla Chiesa dietro uno dei volti camuffati del nuovo programma di Rai1 di Milly Carlucci c’è Al Bano, suo amico da anni. “Sono sicura, c’è Albano. Lui l’ho sentito tre giorni fa ma non mi ha detto nulla sul Cantante Mascherato. È normale: per contratto i concorrenti non possono dire a nessuno di un loro ipotetico coinvolgimento. Quando è entrato sul palco, però, il Leone ha fatto un gesto con il braccio che è tipicamente suo, sono sicura che il Leone sia lui. Effettivamente Albano è più basso, ma potrebbero aver camuffato l’altezza con dei rialzi”, dice la storica conduttrice di Forum oggi tra i saggi di Italia Sì (la super trasmissione del sabato di Marco Liorni). Ma Al Bano in questi giorni ha pubblicato un video che lo vede all’estero. Potrebbe essere una strategia per depistare tutti? Forse. Intanto, la Dalla Chiesa non ha dubbi.

Lo show di Milly, che ha battuto venerdì scorso il Grande Fratello Vip con il 20% di share ha visto l’esibizione di vari personaggi: il Leone, l'Angelo, il Pavone, il Mostro, il Barboncino, il Mastino Napoletano, il Coniglio. Sotto ogni maschera si nasconde un personaggio della musica noto al pubblico. Nelle prossime puntate si saprà qualcosa di più sulla loro identità.