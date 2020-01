Salvo Veneziano, frasi choc anche su Paola Di Benedetto. E Malgioglio lo impallina

Cristiano Malgioglio contro il Grande Fratello. Non si placa la bufera su Salvo Veneziano, il concorrente del Grande Fratello Vip 4 che ha suscitato indignazione e ribrezzo per come si è espresso su Elisa De Panicis (“da scannare e lasciare solo la pelle sul letto”) e su Paola Di Benedetto, alla quale ha riservato il medesimo frasario violento (“pensavo fosse più alta. Può essere mia figlia? Ma non lo è! Deve rimanere solo la pelle”) mimando pure il risucchio con cui avrebbe consumato il rapporto sessuale.

In attesa di scoprire se mercoledì sera, nel corso della terza puntata, il GF prenderà provvedimenti (anche i gieffini Pasquale, Sergio e Patrick dovrebbero essere punito per aver riso a crepapelle e non essersi dissociati, nda), l’ex opinionista del reality show di Canale 5, Cristiano Malgioglio, è intervenuto sulla vicenda con un tweet che non lascia spazio a interpretazioni: “È disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano... uno dei partecipanti del @GrandeFratello, nei confronti di una concorrente del #reality Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne che amo troppo. E lui mi fa semplicemente Schifo”.