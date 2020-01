Barbara d'Urso lascia solo le briciole. Domenica Live fa il boom

Barbara d’Urso acchiappa share: colpaccio con Domenica Live. Vittoria netta e alla concorrenza solo le briciole. Il miracolo di Cologno si ripete. La d’Urso vince ancora. Di nuovo. La sua Domenica Live sfiora il 15% di share con oltre 2,5 milioni di spettatori lasciando alla Fialdini (che conduce “Da noi a ruota libera”) solo le briciole. Infatti, il programma concorrente su Rai1 si ferma al 12,5%.

Domenica Live torna dopo la pausa natalizia e fa boom. Scoop e interviste choc, come quella alla Moric che parla della scomparsa di Luigi Favoloso raccontando notizie esclusive. Ma anche interviste face to face cariche dei sentimenti: nel salottino di Barbarella arriva Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che racconta per la prima volta la sua amata nonna Jolanda (scomparsa prima di Natale). La novità della prima puntata del 2020 è il cambio look: la Bonaccorti si presenta in studio irriconoscibile. Chissà chi sarà il prossimo vip a cambiare outfit e non solo.