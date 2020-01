Al GfVip 4 Antonio Zequila fuori di sé. Così umilia Pupo

Antonio Zequila contro Pupo, uno dei due opinionisti del GFVip 4 condotto da Alfonso Signorini: “E’ un ca**o e mezzo”. Zequila è entrato nella casa di Cinecittà venerdì scorso e ha già battibeccato con Antonella Elia per le mutande, suo chiodo fisso dai tempi dell’Isola dei Famosi di Simona Ventura. Il soprannome “Er mutanda” (dovuto a un costume boxer bianco molto identico a un intimo) non gli è mai piaciuto, ma non è riuscito a levarselo di dosso così lo ha trasformato in un più glamour “Mr Underwear”.

Oggi, durante la colazione con Aristide Malnati, è tornato sull’argomento attaccando Pupo che nel corso della seconda puntata del GFVip, lo aveva deriso per l’appellativo: “Parla lui...Pupo è un ca**o e mezzo e parla della mutanda. E pure Wanda Nara...parla lei delle mutande…ha detto "el mutandero", va beh almeno lei è stata più carina”. Zequila non è amatissimo in casa, Antonella Elia e Paola Di Benedetto ritengono che esageri con il ruolo di playboy e tombeur de femme, Barbara Alberti ha dimostrato una certa insofferenza, mentre Elisa De Panicis gli ha detto che è un uomo “bello e affascinante”.