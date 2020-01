Tanta emozione. Incontenibile. Eleonora Daniele, la regina del daytime di Rai1, si racconta da Mara Venier. Le nozze con il suo amato Giulio e poi l’annuncio della gravidanza (Carlotta nascerà a giugno). Ma in studio Eleonora fa una super sorpresa a zia Mara: “Vuoi fare da madrina alla mia Carlotta?”. La Venier si emoziona. È show dei sentimenti con due donne bellissime che si stimano da sempre e si abbracciano in diretta. Poi in studio arriva anche un mazzo di rose per Eleonora da parte di Giulio, sui marito che ha sposato a settembre dopo 16 anni di fidanzamento.

“Pensavo di non farcela a restare incinta, troppo tempo dedicato al lavoro e ad altri pensieri. Poi la magia”, ha svelato la Daniele. Che riavvolge il nastro dei ricordi e parla della sua famiglia. Sua figlia si chiamerà come la sua amata nonna. “L”ho amata moltissimo e ho pensato che se avessi avuto una figlia femmina l'avrei chiamata così, per restituirle un po' d'amore. Forse era dentro di me, nella mia testa e nei miei sogni. Io ci avevo provato e mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita. Invece, dopo il matrimonio la magia. Si vede che Dio ha voluto così...”