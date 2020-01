Imma Battaglia, al Grande Fratello Vip "regolamento di conti" con Licia Nunez

Dramma della gelosia e delle corna al Grande Fratello Vip 4 che ha vissuto una piccola rivoluzione sdoganando l’amore saffico in prima serata. Il faccia a faccia tra Licia Nunez e l’ex fidanzata Imma Battaglia è stato teso e pieno di accuse reciproche: “Bugiarda”, “Fai spettacolo, sei una sborona”.

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, l’attrice Licia Nunez ha confermato il tradimento di Imma con Eva Grimaldi, ma l’attivista è piombata in Casa e si è difesa: “Sento una profonda mancanza di rispetto da parte tua. Le storie vanno raccontate bene, per rispetto tuo, del nostro passato e di Eva. L’amore che io ho avuto per te è stato forte e profondo, eravamo consapevoli dei 18 anni d’età, derubricare dal tuo tribunale personale la storia d’amore tra me e Eva a tradimento è un’offesa. Io non ti ho tradito, io mi sono innamorata di Eva perché qualcosa tra noi si era rotto e ne eri cosciente. Lo sapevi. Tra il 2008 e il 2010 hai messo la centro il tuo lavoro, ho compreso e ti ho sostenuto anche quando tante cose non mi erano chiare. Il tradimento è una falsità, A marzo 2010 ho trascorso i miei 50 anni da sola con mia madre, te non c’eri”.

Sono passati 10 anni, ma la ferita è ancora aperta per la Nunez: “Tu hai conosciuto Eva a luglio quando stavi con me. Non sei capace di stare da sola, non l’hai mai fatto nella tua vita”, “Stai dicendo bugie. Tu mi hai abbandonato su un’isola greca per andare a lavorare… Da sola, ho elaborato la convinzione che così non volevo andare avanti, per questo non avevo voglia di sentirti. Poi ho incontrato una donna meravigliosa…”, ma l’attrice punge: “Dicevi la stessa cosa a me! Non è vero, tu non volevi sentire me perché ricevevi i messaggi da Eva”.

Il confronto finisce con Imma che urla: “Sei una donna bugiarda, bugiarda, lo sei sempre stata” e lancia una shade: “Ricorda: ignoto 1 e ignoto 2”, mentre Licia sibila: “La verità non è per tutti”. La non ammissione del tradimento è una spina nel fianco della Nunez che a fine puntata piange disperata: “Vivo tutto di pancia, sono una persona vera, anche quella storia era spettacolo per lei. Io non sono donna di spettacolo, sono un’attrice, vado sul set e torno a casa, così passa un messaggio sbagliato, dovevano mostrare i video e le prove! Non mi aspettavo di incontrare Imma ora, non mi aspettavo che confessasse il tradimento però non doveva negare l’evidenza. Ha fatto la sborona come al solito. Sono andata via il terzo giorno dalla Grecia e per quello ti disinnamori? Sono ca**te”.

Andrea Denver la consola: “Tu hai fatto una bellissima figura e quello che ha detto lei ‘non ti ho tradito, mi sono innamorata’ è una grandissima stron**ta. Non preoccuparti, ne sei uscita bene, eravamo tutti dalla tua parte”. La gieffina aggiunge numerosi particolari: “Questa è la dimostrazione che lei deve sempre fare spettacolo. Quando andò all’Isola da Eva e i giornalisti mi hanno chiamato per sapere come era finita tra noi, io ho detto che non parlavo, che non mi facevo pubblicità, che era la loro storia e io non c’entravo niente. Come può essere così? Sette anni svaniti in un mese, in un mese! Ho fatto il grande errore di non affrontarla quando ho unito tutti i pezzi del puzzle e ho capito del tradimento. E pensare che al matrimonio dissi a Eva ‘rendila felice, rendila felice’. E’ venuta qui a prendere per il cu*o me e i telespettatori, ma la sottoscritta non può prenderla per il cu*o. Mi dispiace che non abbiano mostrato video e foto e quindi diventa la mia parola contro la sua”.