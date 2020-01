Il televoto salva Pago: Serena Enardu non può entrare al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip 4, la prima eliminata è la non-inquilina Serena Enardu, ex fidanzata di Pago, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tripudio dei social e sorriso beato del cantante quando la donna esce dalla porta rossa.

Durante la seconda puntata del GFVip 4, il conduttore Alfonso Signorini ha chiuso il televoto “Vuoi che Serena resti in casa?” e il 51% del pubblico ha detto no. Non hanno voluto che diventasse un’inquilina del Grande Fratello Vip per chiarire la fine della relazione con Pago. Tradotto: se vuoi brillare, fallo di luce tua e non di quella di chi hai denigrato fino al midollo a Temptation Island Vip (le cose più gentili che disse dell’ex fidanzato: sfaticato, velleitario, scroccone, poco pratico, mezzo fallito e malato di sesso). Per due giorni, Serena Enardu ha recitato la parte della Madonnina afflitta che vuole una seconda occasione: “L’ho visto con Paola. Non mi aspettavo di provare gelosia. In 7 anni un errore va concesso, non credo che non mi ami più, credo che sia molto ferito. Vorrei una seconda chance”.

Il cantante sardo è innamorato, ma sta ritrovando lucidità: “Più passa il tempo più non mi interessa. Sono molto inca**ato per quello che c’è adesso, non per quello che è successo. Mi fa arrabbiare perché siamo arrivati a questo punto e non ci dovevamo arrivare”. Ma Serena entra in salotto a sorpresa: “Non voglio disturbarti, voglio che te ti faccia la tua esperienza, però…” - c’è sempre un però quando uno vuole fregare l’altro - e prosegue: “Hai deciso di allontanarti da me con la testa però non puoi scappare, bisogna affrontare le cose, dimmi cosa pensi, dopo sei libero di fare quello che vuoi. Sono stati 7 anni importanti, ci siamo persi e ti chiedo scusa per il male che ti ho fatto. E’ difficile ammettere di sbagliare perché difficilmente sbaglio. Voglio che ti faccia la tua esperienza in pace. Non devi scappare”. Pago la guarda furioso: “Io non sto scappando, tu sei scappata. Io sono qui perché ho bisogno di tempo per me. Pensi che le cose che di me non ti vadano bene cambino qua dentro?”, “Cambiano se ci diciamo la verità su tutto” insiste faccia di bronzo Enardu.

Signorini interviene e rivela a Pago che è in corso un televoto per farla entrare, la faccia del cantante è la raffigurazione in carne e rughe del terrore, Serena se ne accorge: “Non ti va?”. “No! Devi venire qui dentro? Se mi disturberebbe? Un pochino sì. Una settimana per fare cosa? Da una parte, quella del cuore, mi farebbe piacere, da quella della testa no perché vorrei tempo per me. Ma quando hai fatto tutto questo casino te?! Cosa penso? Lo sai, sono qui per vivermi una cosa da solo e capire cosa voglio”.

Ma il verdetto del televoto lo salva e Serena Enardu deve abbandonare con la coda tra le gambe e tornare a beveroni e tisanine. Prima di uscire però tenta in tutti i modi di baciarlo sulle labbra, ma il prode sardo resiste. Chi di bacio ferisce, di bacio perisce. Dopo la puntata, l’artista è terremotato: la testa non segue il cuore, ma è colpito dal gesto: “Ha avuto molto coraggio a venire qui e provare. E’ stato un gran gesto”. Ingenuo, si chiama business.