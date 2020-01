Michele Cucuzza, il giornalista dalla onorata carriera in Rai, è un perfetto concorrente del GFVip: anima la casa come e quanto Antonella Elia ed entrambi sono un eccellente fonte di meme e gif. Il primo giorno è iniziato con un bicchiere e una cintura per microfoni rotti ed è proseguita con uno scivolone inimmaginabile. Rita Rusic, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia (la prezzemolina che sta ovunque e mai tace) stavano parlando di social, like, follower comprati, engagement, microinfluencer quando la produttrice cinematografica ha detto che Lady Gaga ha 43 milioni di follower, Ariana Grande 160 milioni, Chiara Ferragni 18 e Cristiano 195 milioni di seguaci su Instagram.

“E’ il pubblico teen, social” ha sottolineato Paola Di Benedetto dopo aver specificato che lei non fa pubblicità di tisane e creme dimagranti perché le sembra di prendere in giro il pubblico. E qui è intervenuto Michele Cucuzza: “Beh, ma se mi dici Malgioglio, lui ancora di più… è un grande…” e la Rusic: “Chiiii?”, “Mi hai detto 160 milioni di follower” ha risposto il giornalista suscitando l’indignazione generale. “Nooooo… ma cheeee… Cristiano Ronaldo! Ce ne sono tanti famosi in tutto il mondo, ma lui è una star”. E la Elia: “Seeee… Malgioglio…”.