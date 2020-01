Grande Fratello Vip, sorpresa Montovoli nel cast

Montovoli, Testi e Lessa: continua la marcia dei vip al GF Vip. Alfonso Signorini ha deciso di spremere la chat di whatsapp per il suo primo Grande Fratello Vip, al via mercoledì 8 gennaio e poi venerdì 10 (due appuntamenti a settimana, nda).

Il cast sulla carta è sfavillante, polemico, graffiante e very famous. Ci sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto e Licia Nunez. Ma anche Antonio Zequila, Aristide Malnati, Andrea Denver e Michele Cucuzza. Alla prestigiosa infornata pronta a scatenarsi nella Casa del Grande Fratello Vip si sono aggiunti altri tre super nomi: Fabio Testi, Fernanda Lessa e a sorpresa Andrea Montovoli. Sembra proprio che nessuno abbia voluto dire di no al direttore del settimanale "Chi" e sembra anche che lo stesso Signorini si sia messo in gioco non per partecipare ma per vincere la sfida degli ascolti. Un colpo in canna e non può sbagliare.