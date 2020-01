"Tolo Tolo", il film di Checco Zalone sul tema dell’immigrazione, ha polverizzato il record di “Quo Vado?” incassando oltre 8,6 milioni di euro al botteghino. Ma la quinta opera del comico pugliese ha travolto il pubblico anche fuori dalle sale cinematografiche. C’è chi lo ha criticato dopo averlo visto e chi lo ha esaltato, ma soprattutto c’è chi ha espresso un giudizio senza aver guardato un solo frammento della pellicola (Zalone razzista e al tempo stesso abile nel trollare i sovranisti).

Insomma, è l’argomento del giorno e bisogna esprimere un’opinione a ogni costo perché il silenzio non è di moda né figo. Siamo pur sempre il Paese dei guelfi e ghibellini. Dopo settimane di polemiche utili quanto uno zampirone d’inverno, il film è stato proiettato nelle sale. Su Twitter, Fiorello scrive che Zalone è un genio: “Ho visto il film, spiazzante, geniale. Per me, a mio avviso, per quanto mi riguarda, a mio parere, secondo me…. Bellissimo”, per il regista Gabriele Muccino: “Tolo tolo apre il suo viaggio con 8,6 milioni nel su primo giorno. Non credo sia mai successo negli ultimi 50 anni. Il cinema che fa discutere, provoca, torna a far riflettere e si evolve, fa bene a tutti”. E infatti la politica fa le barricate e pianta bandierine.

L’esponente di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, commenta: “Zero applausi alla fine. Oltretutto anche scarso e noioso. Servirebbe soddisfatti e rimborsati”, l’ex premier Enrico Letta osserva: “sono tra quel milione di italiani che ha visto Tolo Tolo il primo giorno d’uscita. Bello e coraggioso. Meglio dei precedenti. Bravo Checco Zalone. Curioso ora di vedere certe reazioni”.