Chiara Ferragni e Fedez svergognati dai follower. Cosa fanno sui social i genitori del rapper

Anche le imprenditrici digitali da 18 milioni di follower cadono nella Rete. Chiara Ferragni posta una storia su Instagram in cui il figlio Leone usa il tablet e sgama un paio di account fake o presunti tali: “Non sono profili falsi, è della mamma di Fedez che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so' pezzi 'e core”. Gli internauti non le credono, Daniela Martani si intrufola nella querelle e mamma Tatiana punge: “Vedete sempre il marcio”.

C’è del marcio a Dubai. I “Ferragnez” sono in vacanza a Dubai insieme alla “crew”, inglesismo per dire gruppo di lavoro, familiari, parenti, cognatini, amici e conoscenti. Un’allegra e colorata carovana di gente che passa il tempo a fotografare piatti e outfit “soooo cuuute”. Ma è la vita delle influencer e la Ferragni è la più brava (gli invidiosi se ne facciano una ragione). Succede però che a furia di guardare il mondo dallo schermo del telefonino, Chiara mostri su Instagram il piccolo Leo (i suoi 20 mesi di vita corrispondono a 7 anni di un essere umano comune) intento a giocare al tablet su cui spuntano account sospetti. Da bravi impiccioni, i follower aguzzano la vista e con occhio di falco scoprono due profili (@63camilla e @vittorioviolini) noti al popolo del web per difendere a spada tratta e con lingua scurrile la coppia d’oro del jet set internazionale dalle critiche del web.

Secondo gli internauti, la Ferragni avrebbe involontariamente svelato il profilo di Tatiana. Chi è Tatiana?! Chi è Tatiana?! Ma la potentissima mamma manager di Fedez, colei che tutto puote, colei che suggerì di dire che il cibo buttato all’aria durante una festa di compleanno in un supermercato veniva dato in beneficienza, colei che ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera del rapper. E così i “Ferragnez” sono diventati gli “zimbelliz” di Twitter, specie dopo il tentativo della Ferragni di spegnere le polemiche. L’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram un post: “Ragazzi oggi ho per sbaglio pubblicato Leo che giocava con l'iPad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account facebook, apple, instagram e twitter. Le password sono tutte state cambiate subito ma naturalmente c'è chi pensa che quello di twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so' pezzi 'e core. Se volete seguirli su Instagram sono @tatiana_family_01 e @franco.lucia1960, i nostri influencer preferiti”.

La spiegazione era plausibile eppure non ha convinto i Commissari Montalbano dei social, gli ispettori Ginko della Rete: “La toppa è peggio del buco perché la Ferragni vuol far passare la suocera come un’ingenua 'core de mamma' quando sappiamo tutti che è una manager scaltra e amministratrice delle loro fortune. Un bel tacer non fu mai scritto (o postato) #ferragnez”, “La suocera della Ferragni è una scaltra manager, una che gestisce la vita e la fama del figlio da tempo, quella che alla boiata del supermercato diceva 'Dovete dire che diamo tutto in beneficenza' ed ora pensano che crediamo alla storiella della Boomer goffa coi social?”, “Ma due che vivono online, come fanno a fare sti errori? Siam sicuri che non sia solo business per aumentare i followers anche ai parenti?”, “E fu così che tutti capirono che @jaxofficial ha fatto benissimo a levare le tende!”, “Scusate raga,ma Vittorio Violini può essere lo zio di fedez? Sua nonna si chiama Luciana Violini”.

Interviene pure Daniela Martani, nota animalista per esigenze televisive: “Ve lo ricordate Fedez quando si indignò per la richiesta di archiviazione della denuncia che mi fecero lui e la moglie x avergli scritto "idiota? Invece la madre che con i suoi profili finti offende comunque con troia, stronzi, merde se si parla male dei #ferragnez”. Il clan Ferragnez non ha subito passivamente ed è andato al contrattacco con cuore di mamma Tatiana. La signora Lucia ha scritto su Twitter: “Era semplice capire che erano i nostri account, bastava guardare anche gli altri ma è più semplice cercare del marcio”. Tweet subito commentato da Fedez: “Ok boomer”. Col cuore.