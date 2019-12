Sandra Milo: perché è finita con Fellini. Amori e tradimenti, "ma quante botte..."

Sandra Milo si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Tra le rivelazioni fatte dall'attrice quella della storia d’amore segreta con Federico Fellini, durata 17 anni. E terminata "quando lui mi ha detto 'basta essere amanti' e io non ho accettato", ha detto la Milo. "Noi eravamo da 17 anni insieme, una storia clandestina che aveva sempre creato problemi. Era un’emozione incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così irreale e fantastico io la trasformo in qualcosa di normale, rischio di romperlo’. Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro me, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così”, ha detto l'attrice 86enne.

Tante le passioni travolgenti della Milo, che ha detto di essere un'infedele cronica: “Anche se sei innamorata puoi avere una storia carina non impegnativa con qualcuno. Chi rinuncia a tradire è bravissimo, ma io non sono stata capace. Sono stata molto attenta a non farlo scoprire ai miei partner, ma ho preso tante botte. Come si fa a resistere alla corte”.

L'età frena il fisico, non lo spirito. Sandra Milo ha confessato di avere un nuovo amore: Alessandro, veneto. "Non ho il coinvolgimento dei sensi, tutto ha un limite, però mi piace perché se mi fanno male i piedi mi toglie le scarpe con grazia e garbo. Ho un sacco di ragazzotti che mi ronzano intorno, forse per fregarmi la borsa", ha confessato con l'ironia che la contraddistingue.