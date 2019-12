Luciana Littizzetto mezza ingessata dopo il "volo". Cosa le è successo

Un polso fratturato e una gamba rotta, entrambi ingessati. Così si è mostrata ai suoi follower di Instagram Luciana Littizzetto. La comica torinese, da anni con Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha immortalato con una foto gli effetti di un "volo in strada" particolarmente disastroso e che, è lecito presumerlo, le sta rovinando le vacanze natalizie

Lucianina infatti sarebbe stata vittima di una rovinosa caduta che ha procurato lesioni a rotula e polso, ma lei non perde il buonumore ci scherza su: "E buona fine e buon principio". La battuta più gettonata in calce al post è quella di un utente che scrive: "Non sarà mica caduta dalla scrivania" di Fazio? Ah, saperlo.