Elettra Lamborghini si sposa col suo miglior amico: Afrojack ha il cuore grande

Elettra Lamborghini si sposerà con il suo miglior amico, Afrojack, nome d'arte di Nick Van de Wall, 31 anni, olandese, dj e produttore discografico. L'annuncio via social dalla 25enne ereditiera, che su Instagram ha pubblicato due foto: una che la ritrae con il fidanzato, l'altra in cui mostra l'anello.

"Il mio migliore amico me lo ha chiesto - scrive Elettra Lamborghini - è la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l'unico uomo che io possa realmente definire tale. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell'avere trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me".

I due sono apparsi insieme per la prima volta sul red carpet degli Mtv Ema 2018.