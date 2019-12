Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo da Mara Venier. Così fanno pace a Domenica In

Avevano litigato ma hanno fatto pace a Domenica In. Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo sono stati ospiti di Mara Venier. Con lei hanno parlato di lavoro e vita privata, amore per la mamma e vecchi rancori. Per anni sono stati quasi uno contro l'altro per la rivalità artistica che c'era tra loro.

Per approfondire leggi anche: D'ALESSIO CANTA E APPREZZA LE TETTE DI MARA VENIER

"Siamo due prime donne" ammettono prima di andar al pianoforte e cantare i loro grandi successi e gli standard della canzone napoletana. In questo periodo sono in giro con la tournée "Figli di un Re minore" che li vede impegnati sui palchi di mezza Italia. Emozioni e belle voci.