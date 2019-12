Al Bano al Festival di Sanremo, Romina Power gela tutti: "Non so se ci sarò"

Al Bano sarà l'ospite d'onore della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco, che aveva lanciato la sua candidatura come conduttore e direttore artistico della kermesse con un'intervista a Il Tempo, salirà sul palco dell'Ariston fuori gara. E i fan si chiedono se sarà da solo o con Romina Power.

L'ex moglie e storica partner sul palco non smentisce e non conferma: "Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò", ha detto la Power all'Adnkronos. "Sicuramente potete seguire me e Al Bano su Raiuno la sera di Capodanno perché saremo i super ospiti della magica serata di Raiuno. Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto", ha spiegato.