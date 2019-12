Masterchef al via tra firme e novità. Così ne parla Cannavacciuolo

Al via Masterchef tra novità e tradizione, Cannavacciuolo a RTL102.5: “Ci divertiremo anche in tre...”. Parte il conto alla rovescia. Masterchef, edizione nove, sta per iniziare. Al via su Sky1 la prima puntata.

Mancherà Joe Bastianich, ma le novità saranno tante con le riconferme di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Proprio lui, in diretta su RTL102, ha rotto il silenzio dicendo: “Siamo amici e ci divertiamo. Tre amici che stanno bene, sdrammatizzano. Ci prendiamo in giro”.

Bruno Barbieri, invece, ha annunciato alcune novità. Una tra tutte: il grembiule grigio. “E’ una sorta di limbo, ma ci sarà anche la novità della firma: quando un concorrente è un vero talento la otterrà. Sai quando si dice: su quello ci metterei la firma...proprio così”, parola di Barbieri. Un’altra novità di questa edizione si chiama “skill test”, un esame a sorpresa. Ovviamente dietro ai fornelli. Mica roba da poco!