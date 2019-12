Iva Zanicchi silura Lilli Gruber: dove deve finire

Sempre più tagliente Iva Zanicchi. La “Ministra” de “La Repubblica delle Donne”, il programma del mercoledì di Rete 4, mette nel mirino Lilli Gruber: “Spero finisca su un’isola deserta con Matteo Salvini. Le donne piccoline e rifatte mi piacciono”.

p; di Iva Zanicchi nel programma di Piero Chiambretti, “La Repubblica delle Donne”, sono una scudisciata sul fondoschiena del malcapitato di turno. Stavolta tocca a Lilli Gruber: “Ha rivoluzionato il tg, era il sogno erotico degli italiani, stava di trequarti, in quella posa che invidiavo.. eh sì ero un po' invidiosa. Poi parla tante lingue, il tedesco… eh ne ha di lingue in bocca quella lì. E’ una donna curiosa, intelligente, il tg le stava stretto e allora fece l’inviata. Poi nel 2004 disse che con Berlusconi c’era pericolo e pensò ‘mi metto in politica’ e si è candidata. E’ stata brava, ha preso un milione di voti, è andata in Europa nello stesso periodo in cui c’ero anch’io. Mi dicevano se l’avevo vista e io rispondevo no, forse mi è passata in mezzo alle gambe e non me ne sono accorta. No, ma dai, si scherza. Però è stata l’unica a dare le dimissioni e ha avuto un programma tutto suo: Otto e Mezzo. E’ la sua trasmissione, lei invita solo uomini e non donne. Gli uomini però li tratta male. Di Feltri ha detto che è un vecchio in andropausa, di Salvini che è razzista e allora ho pensato ‘quando arrivano le donne le innalza, è una femminista vera’. Poi ospita la Meloni e le dà della fascista, quella si è incavolata e lei le ha spento il microfono! Io la amo lo stesso, me la immagino vestita di pelle con il frustino che naufraga in un’isola deserta con Salvini. Da otto e mezzo a nove settimane e mezzo il passo è breve. E poi a me le donne piccoline e molto rifatte mi sono tanto simpatiche”. Figuriamoci se le fosse stata antipatica.