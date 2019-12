Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Dopo il mattoncino la verità sulle nozze

A Pomeriggio5 Lucas Peracchi si lascia andare. Ecco cosa dice sulle nozze con Mercedesz Henger. L’indizio tanto atteso adesso c’è. Trapela senza mezzi termini. Il matrimonio tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger potrebbe essere celebrato già nella prossima estate. Dopo il “sentimental show” al Live non è la d’Urso - dove Peracchi si è inginocchiato in diretta davanti a Mercedesz - tutti si sono chiesti come mai non le abbia regalato un anello. Lucas, infatti, si è presentato in studio con un semplice mattoncino, simbolo della vita da costruire insieme alla bellissima Henger.

Oggi a Pomeriggio 5, durante una puntata scoppiettante, Peracchi è tornato sull’argomento incalzato dalla d’Urso. E ha svelato qualche dettaglio in più, che ha incuriosito i fan. “Hai ragione, questa è stata una dichiarazione d’amore. L’anello glielo darò Barbara sarai la prima a saperlo. Posso darvi un indizio: a noi piace molto il mare...”, ha detto Lucas rispondendo a Francesco Fredella che gli ha chiesto il motivo della scelta di un mattoncino invece del classico anello. La notizia certa, per adesso, è che Lucas e Mercedesz potrebbero dire sì nell’estate 2020. Un annuncio che manda al settimo cielo tutti i fan.