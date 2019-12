Giampiero Mughini contro Alba Parietti: scontro epocale. Ovviamente in tv. E’ uno duello tanto atteso, visto che i due, da settimane ormai, si mandano messaggi al vetriolo e frecciatine nei vari programmi televisivi. Stavolta, però, s’incontreranno al Live non è la d’Urso per una puntata scoppiettante, in diretta dagli studi di Cologno Monzese. E’ la prima anticipazione dell’ultima puntata dell’anno di Live che poi traslocherà al mercoledì per lasciare posto al Gf vip.

Mughini, critico e scrittore - sempre presente nei salotti tv ormai da anni - e la Parietti sono ai ferri corti. E stasera potrebbe accadere di tutto. Soltanto qualche giorno fa, Alba aveva detto a La Zanzara: “Non sopporto il fatto che una persona debba essere per forza intellettualmente disonesto e sp....re gli altri senza motivo, cosa che fa da anni, tra l’altro senza argomenti”. Silenzio assoluto da parte di Mughini, che stasera potrebbe “sbottare”.

Poi la Parietti è tornata sull’argomento più severa che mai rincarando la dose. “E’ intellettualmente disonesto, per il semplice fatto che una persona mi attacca da anni senza argomentare solo sulla base di pregiudizi tra l’altro machisti, maschilisti. Sono anni che dice che io non capisco nulla, che sono una non in grado di esprimere concetti”, ha raccontato la showgirl a La Zanzara.

Soltanto pochi mesi fa, Mughini è stato al centro di una lite durissima con Vittorio Sgarbi a Stasera Italia su Rete4. I due, per poco, sono arrivati alle mani. Ma non è la prima volta. Anche in un faccia a faccia con Fabrizio Corona si arrivò alle parole grosse.

E stasera la Parietti riuscirà a mantenere la calma? I due si affronteranno in un terribile faccia a faccia. Senza precedenti. Scintille in studio.