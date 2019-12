Barbara d'Urso non perdona. La Domenica Live fa il botto

La d’Urso vince ancora: al competitor resta un mucchietto di share! Brindisi. Festeggiamenti. Ancora una volta Canale5 con Barbara d’Urso supera Rai1.

Infatti, ieri si è ripetuto quello che ai piani alti del Biscione qualcuno chiama da tempo “il miracolo di Cologno”. Domenica Live, con oltre 2 milioni di spettatori, super alla grande la soglia del 13% lasciando solo le briciole alla concorrenza (la Fialdini con “Una vita” registra l’11,4%). Insomma, l’ultima puntata di Domenica live del 2019 chiude col botto per Barbarella.

Sferati agguerriti, talk e confronti. Può accadere di tutto in quel programma che vince e convince. Infatti, non è un caso che in questi mesi i piani alti di Mediaset abbiano deciso di collocarlo al lunedì sera: casella importantissima, da sempre, per lo show. Ed il programma della d’Urso ha saputo riempire quel vuoto, visto che il Gf vip partirà con un po’ di ritardo. Barbarella è pronta a vincere un’altra partita con il suo (mitico e ormai rodato) Live.