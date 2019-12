A Domenica Live un mattone invece dell'anello: Mercedesz Henger, Lucas in ginocchio così

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: tre metri sopra il cielo. Arriva la tanto attesa proposta di matrimonio. Plateale, uno show che commuove io pubblico di Domenica Live: Peracchi s’inginocchia e regala alla Henger un mattoncino (e non un anello). Si tratta di gesto simbolico per chiederle di formare una famiglia. Lei scoppia a piangere, la d’Urso si avvicina ed abbraccia entrambi. Nei suoi programmi si era consumato lo strappo tra Lucas ed Eva, la madre di Mercedesz. Poi tutto è stato chiarito (sempre in diretta tv, ma anche lontano dalle telecamere). Ed ecco, poi, il lieto fine. Attesissimo. Adesso s’attende di conoscere la data delle nozze. Probabilmente la prossima estate.