Paola Caruso-Moreno, nuovo round tra ex a Domenica Live

Alle accuse di Paola Caruso, Moreno Merlo è pronto a rispondere. Et voila: l’ex fidanzato della Bonas di "Avanti un altro" sarà a Domenica Live, il programma del pomeriggio di Mediaset condotto da Barbara d’Urso. Tra Paola e Moreno, da settimane, va avanti una vera battaglia: lei l’ha accusato di essersi fidanzato solo per soldi e fama. Lui replica dicendo l’esatto contrario. Scintille in studio. L’ultima volta che Merlo era stato ospite della d’Urso aveva raccontato di essere stato picchiato dalla Caruso (mostrando un certificato medico). Quale sarà la verità?

Poi ci sarà spazio per un’altra vicenda molto complessa: lo scontro di fuoco tra Floriana Secondi e Daniele Pompili. Se ne sono dette di tutti i colori dopo l’atteso confronto di qualche settimana fa. E, infine, verrà decretato il vincitore o i vincitori del torneo di ballo e canto Domenica Alive con la consegna della coppa. Ad aprire le danze (è proprio il caso di dire) ad inizio stagione è stata Loredana Lecciso nei panni di Presta Woman. La sua esibizione è stata virale ed ha ricevuto centinaia di condivisioni sui social (sembra che a gennaio possa tornare a Domenica live con un nuovo balletto).

Intanto, la sperimentazione di questo nuovo mini-format all’interno del programma ha funzionato davvero bene. E sembra che ad Ivan Roncalli, autore affidabile e di fiducia della regina di Cologno, siano già arrivati i complimenti dai piani alti di Cologno Monzese.