La Repubblica delle donne, un massacro. Antonella Elia fa a pezzi Taylor Mega

Mega scintille a "La Repubblica delle Donne", il programma di Piero Chiambretti dedicato alle donne, in onda ogni mercoledì sera su Rete 4. Antonella Elia dà della “migno**a” a Taylor Mega e scoppia la rissa. L’influencer-personaggio televisivo (ipse dixit), in compagnia della sorella Giada (anche lei influencer), spiega agli scettici presenti la profondità del loro lavoro e la fatica che richiede postare ogni giorno contenuti interessanti per i follower. Francesca Barra e Lory Del Santo le appoggiano, Antonella Elia no: “Scusate, non vorrei sembrare una vecchia bacchettona, ma secondo me mancate di un vero messaggio per i vostri coetanei. La bellezza così sfrontata è diseducativa. A me di vedere il vostro cu*o e le vostre tette non me ne frega un cavolo e direi lo stesso se ci fosse un uomo svestito e tatuato. Non vuol dire che bisogna essere tutte migno**e. Non dico che siete migno**e, per carità. Ma non è che dobbiamo essere tutte mign**te nel 2019”.

Tra Antonella Elia e le sorelle Mega... scintille! Le ministre insorgono tutte! #CR4LaRepubblicaDelleDonne pic.twitter.com/qwOm3r60ZU — #CR4 La Repubblica delle Donne (@PC_Chiambretti) December 11, 2019

Taylor Mega, non ha sentito bene e ha replicato che la risposta era pupulista, ma quando la sorella le ha fatto notare la parola migno**a, la giovane è andata su tutte le furie: “Ha davvero detto migno**e? No, un attimo. Questo è il classico esempio di una donna con pensieri misogini. Tu non puoi dire queste cose a due ragazze, sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne”.

Chiambretti ha cercato di rimediare, la Elia si è giustificata dicendo che migno**a è parola di uso comune e che loro rappresentano un po’ quello stereotipo e che comunque non stava dalla loro parte. Taylor Mega però ha affondato: “Tu stai offendendo, io combatto la violenza di genere ed è per colpa tua che in Italia adesso c’è la violenza di genere”, secca la replica di un’inviperita Antonella Elia: “Ma sei pazza, sei pazza, parli della violenza sulle donne senza sapere cosa dici, parli della violenza con le tette di fuori, tu sei pazza! Vai educata, messa in collegio e rieducata. Cavolo, ma come osi? Vergognati! Vergognati a parlare di violenza contro le donne, ma guarda che cavolo di messaggio dai con tutto di fuori”. La Mega ha ribattuto e si è fermata solo davanti alle scuse di Chiambretti: “La parolaccia non ci stava. E’ vero. Non siamo dalla d’Urso però, mi state rovinando la trasmissione!”.