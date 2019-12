Chiara Biasi o Chiara Nasti. Barbara d'Urso le confonde così

Che periodaccio per le conduttrici. Da Diletta Leotta a Barbara d’Urso, la gaffe è tutta nel nome. A “Live – Non è la d’Urso” invitano Chiara Nasti invece di Chiara Biasi e la d’Urso: “Ah, non è lei!”.

Il caso della settimana è lo scherzo de “Le Iene” in cui l’influencer Chiara Biasi ha dichiarato: “Per 80.000 euro nemmeno mi alzo la mattina”, Barbara d’Urso e soprattutto i suoi autori (saranno gli stessi che hanno fatto sbagliare la Leotta al Galà del Calcio?) la invitano in trasmissione per chiarire, peccato che abbiano convocato Chiara Nasti, ex Isola dei Famosi, che su Instagram conta 1,7 milioni di follower, decisamente meno dei 2,4 milioni della Biasi. Un clamoroso e imbarazzante scambio di persona come dimostra il modo in cui l’ha accolta la d’Urso: “Ecco, Chiara Biasi, felice di conoscerti, sei la protagonista del caso della settimana”, la Nasti ha ringraziato, poi attimi di smarrimento con Giovanni Ciacci che si guardava intorno perplesso. Infine la conduttrice, richiamata dagli autori, si è corretta: “È Chiara Biasi, la protagonista del caso, giusto? No? Ah, ho confuso le due Chiara, certo. Quindi è meglio che io cada nella botola. Amici di Twitter, io non ho capito niente". La d’Urso è stata brava a uscire dall’empasse, mentre Chiara Nasti si è rivolta a Elenoire Casalegno mostrandosi infastidita dall’equivoco.