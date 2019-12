Barbara d'Urso bacia Vladimir Luxuria e Asia Argento. Così lo fa in diretta

Barbara d’Urso bacia tutti per dire no alle discriminazioni: “Siamo tutti uguali”. Durante il talk serale di Canale 5, “Live - Non è la d'Urso”, Barbara d'Urso ha voluto mandare un messaggio importante baciando sulle bocca Vladimir Luxuria e Asia Argento, ospiti in studio per affrontare le cinque sfere.

L’ex parlamentare ha ricordato la storia di Melania e Chris - due ragazze di 20 anni derise e picchiate su un autobus a Londra da cinque adolescenti perché omosessuali - e ha sottolineato: "Il bacio deve essere un atto volontario, un bacio non ha mai ammazzato nessuno, se ci dobbiamo scandalizzare non è di un bacio tra due donne, ma dell'odio, della violenza e dell’omofobia”. A questo punto la d’Urso ha chiesto a Luxuria e Asia di scambiarsi un bacio, le due donne hanno acconsentito invitando la conduttrice a seguire il loro esempio. La d’Urso, da anni in prima fila a sostegno delle battaglie LGBT, non se l’è fatto ripetere due volte: prima un bacio sulle labbra di Asia, poi uno sulla bocca a Vladimir “perché siamo tutti uguali”.