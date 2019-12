"Ornella Vanoni non voleva farsi fotografare con me, ora siamo amiche. Le porto i salami!" ha dichiarato l’usignolo italiano Orietta Berti a “Storie Italiane”, la trasmissione del mattino di Rai1 condotta da Eleonora Daniele. La Berti festeggia i 55 anni di carriera, è orgogliosa della strepitosa e incredibilmente lunga scia di successi, ringrazia il marito Osvaldo e svela un aneddoto su Ornella Vanoni: “Nel 1966 sul palco del Festival di Sanremo si rifiutò di farsi le foto con me, disse ‘no, io con lei no perché è troppo colorata’”.

Era l’anno in cui Orietta indossava un toupet di riccioli finti, la parrucca però si spostò e fu costretta a cantare tutto il tempo con la testa storta per evitare che cadesse. Ma la cantante di “Finché la barca va” ha svelato: “ci abbiamo messo del tempo, ma con Ornella siamo diventate amiche. Ci siamo riviste a Ora o Mai più dove facciamo i giudici e trovo che sia una donna meravigliosa, straordinaria. Ci telefoniamo spesso, ora siamo diventate grandi amiche. Se le porto i tortellini? No, le porto salami lunghi così”.