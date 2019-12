Al GfVip scatta il toto-nome. Chi è la concorrente misteriosa

Il Grande Fratello Vip 4 mostra una nuova concorrente. Sull’account ufficiale del reality show di Canale 5, che quest’anno sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, è spuntata la fotografia di una concorrente che dice di sé: “Sono stata molto cattiva”. Chi è? Non si sa. Si vede un fisico longilineo e lunghi capelli biondi, ma la faccia è coperta. Il volto sarà svelato la prossima settimana, ma tra i fan del programma è scattato il toto-nome.

Considerando struttura fisica e capigliatura, potrebbe trattarsi di Adriana Volpe, “cattiva” secondo l’ex collega Giancarlo Magalli, oppure Elena Morali, già Isola dei Famosi e ospite fissa di “Pomeriggio Cinque”. Dopo un autunno televisivo avaro di trash e dopo la promessa di Signorini: “Sarà un Grande Fratello di veri vip, la gente a casa non si chiederà "ma chi li conosce?"”, l’attesa per il GFVip sta crescendo. La partenza è prevista per lunedì 7 gennaio 2020: gli lascerà posto “Live – non è la d’Urso” che cambierà giorno e si sposterà al mercoledì.