Presunto stupro al Gf spagnolo. E gli sponsor scappano

Il Grande fratello spagnolo finisce nalla bufera. Stando a un video pubblico dalsito "El Confidencial", infatti, nell'edizione di due anni fa ci sarebbe stato un presunto stupro. In particolare, un concorrente, dopo una festa in cui tutti avevano ecceduto con gli alcolici, avrebbe abusato sessualmente della sua compagna dell'epoca. La fidanzata era a sua volta ubriaca. Lui l'avrebbe messa sotto le coperte e poi convinta - o costretta? - ad avere un rapporto sessuale. Nel video si sente la ragazza mentre prova a rifiutare le prime avance, per poi presumibilmente addormentarsi e subire la violenza dall'uomo.

La mattina dopo il concorrente era stato allontanato dalla produzione per non meglio precisati motivi di "condotta intollerabile". I dettagli di quanto accaduto erano però stati tenuti nascosti. Anzi, alla ragazza la produzione avrebbe imposto il silenzio sull'accaduto durante un confessionale.

A distanza di due anni, però, la ragazza ha denunciato sui social l'accaduto. La questione - per la quale erano già in corso indagini giudiziarie - ha naturalmente sollevato un polverone e 41 sponsor hanno ritirato il loro sostegno al programma.