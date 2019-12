Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro nel cast. Chi troverà nella Casa

Rita Rusic, quasi sicuramente la scrittrice Barbara Alberti e ora Paolo Ciavarro. Il cast del Grande Fratello Vip 4 è nato sotto una buona stella e promette del sano trash.

Oggi, il sito Dagospia ha lanciato uno dei suoi infallibili flash. "Il cast prende forma: al 'Grande Fratello Vip' di Alfonso Signorini non mancherà il 'figlio di' - si legge nel sito - nella casa più spiata d’Italia entrerà anche Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, che aveva partecipato alla terza edizione. Ciavarro si aggiunge a Rita Rusic e Barbara Alberti, e presto arriveranno altri nomi…".

Paolo Ciavarro si sta facendo le ossa in tv già da un po’: ha partecipato a “Pechino Express”, è volto di “Forum”, il programma di Barbara Palombelli, e fino all’anno scorso era una delle voci narranti di “Amici” su Real Time. La madre Eleonora Giorgi al GFVip 3 lo mise in difficoltà sostenendo che a “Amici” e “Forum” lavorava per poche centinaia di euro. Poi la rettifica e le scuse. Uno dei prossimi nomi ufficiali dovrebbe essere quello di Antonella Elia, mentre tra le persone che Signorini ha provinato ci sono il pugile King Toretto, fidanzato di Dilette Leotta, e Francesca Barra.