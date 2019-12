Adrian superflop. E a Celentano arriva il tapiro

Chiude oggi Adriano Celentano e il live “Adrian – Questa è la storia”: "Claudia mi aveva avvertito". Questa sera su Canale 5 ci sarà l'ultima puntata di una serie evento partita male, corretta in corsa e finita in modo inglorioso con il pubblico che non ha perdonato la vocazione da “Gesù terreno” del “Molleggiato”, cantautore ineguagliabile, predicatore discutibile.

Alla vigilia della fine del cartoon, Striscia la Notizia “spara” in casa omaggiando Celentano con il Tapiro d’oro. La reazione dell’artista 81enne però è sorprendente per umiltà e presa di responsabilità (rara nella televisione d’oggi). Valerio Staffelli ha intercettato Adriano Celentano poco prima delle prove: “Siamo venuti a portare il tapiro per gli ascolti, maestro ci diamo ancora del tu?” e il cantante: “Non sono più maestro, ma alunno. Hai abbassato lo sposimetro? Voi di Mediaset siete sempre un po’ sparati…”con riferimento alle luci beatificanti di d’Urso e Panicucci.

Celentano ha accetto il Tapiro sorridendo e scherzando: “Capisco gli ascolti, tutte le cose nuove hanno sempre un impatto un po’ duro, difficile all’inizio, poi dopo…peggio. E’ proiettato verso il futuro? Per questo gli ascolti sono così bassi, perché c’è il futuro”. Valerio Staffelli sottolinea che il cartone animato gli è piaciuto, ma la “sora” Claudia era un po’ troppo osé e Celentano rivela: “Eh ma si svolge nel 2068, tutte le cose cambiano, le cose peggiori, peggiorano, le cose belle diventano ancora più belle. Lei mi aveva detto che stavo esagerando con le sua figura”.

La vena ironica di Celentano viene fuori anche di fronte alle critiche: “Chi l’ha detto che non sono quello di una volta? Non si può avere l’indirizzo? La pausa lunga otto mesi? Eh mi sono superato. E’ venuta la bronchite a me e Claudia, poi ci sono state le polemiche e abbiamo dovuto mettere a posto qualcosa e abbiamo cambiato tutto”. Poi la consegna del Tapiro e i saluti.